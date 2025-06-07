アメリカのトランプ大統領は、イーロン・マスク氏が率いる企業との契約について、見直しを検討する考えを示しました。【映像】笑顔で話すマスク氏「すべてを検討するつもりだ。巨額の資金であり、巨額の補助金だ。それも含めて見ていく。フェアでなければならない」（トランプ大統領）トランプ大統領は6日、関係の決裂を受けて政府とマスク氏の企業との契約について、見直しを検討する考えを示しました。このうち、宇宙開発