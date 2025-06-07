台湾に大勝しタッチを交わす日本の選手たち＝豊田合成記念体育館バスケットボール女子の国際強化試合は7日、愛知県稲沢市の豊田合成記念体育館で行われ、世界ランキング9位の日本は、39位の台湾に95―42で大勝し、ゲインズ新監督体制の初戦を白星で飾った。日本は前半、先発起用された田中（ENEOS）や今野（デンソー）らが活躍し、55―18と大きくリード。後半は星（ENEOS）や舘山（日立ハイテク）らが得点を重ねて、リードを広