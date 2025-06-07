【モデルプレス＝2025/06/07】BTS（ビーティーエス）のRM（アールエム）・JIMIN（ジミン）・V（ヴィ）・JUNG KOOK（ジョングク）が除隊を控えていることがわかった。所属レーベルBIGHIT MUSICが6月7日、グローバルファンダムプラットフォーム「Weverse」にて発表した。【写真】BTS・V、日本語の直筆メッセージで美文字披露◆RM・JIMIN・V・JUNG KOOKが除隊へ同事務所は「RM・JIMIN・V・JUNG KOOKは陸軍現役で兵役義務を全うし、満