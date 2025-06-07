Amazon プライム・ビデオで生配信ボクシングのWBC世界バンタム級（53.5キロ以下）1位・那須川天心は8日、東京・有明コロシアムでWBA同級6位のビクトル・サンティリャン（ドミニカ共和国）と同級ノンタイトル10回戦を戦う。7日は都内で前日計量が行われ、那須川が53.4キロ、サンティリャンが53.5キロでパスした。那須川は全裸になってようやくクリアし、苦笑いを浮かべた。興行はAmazon プライム・ビデオで生配信。戦績は26歳の那