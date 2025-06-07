◆日本生命セ・パ交流戦２０２５広島―西武（７日・マツダスタジアム）【西武】１（中）西川、２（遊）源田、３（右）長谷川、４（一）ネビン、５（三）外崎、６（捕）古賀悠、７（左）蛭間、８（二）児玉、９（投）今井【広島】１（中）野間、２（三）小園、３（左）ファビアン、４（一）モンテロ、５（捕）坂倉、６（右）末包、７（二）菊池、８（遊）矢野、９（投）床田