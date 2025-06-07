◆日本生命セ・パ交流戦２０２５ヤクルト―ソフトバンク（７日・神宮）【ソフトバンク】１（中）周東、２（遊）今宮、３（左）柳町、４（右）近藤、５（三）栗原、６（一）山川、７（二）野村、８（捕）嶺井、９（投）上沢【ヤクルト】１（中）岩田、２（捕）中村悠、３（一）オスナ、４（左）サンタナ、５（右）沢井、６（二）武岡、７（三）北村拓、８（遊）伊藤、９（投）吉村