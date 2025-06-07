²Î¼êÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê75¡Ë¤¬7Æü¡¢¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¡Ö¥´¥Ã¥É¥¢¥Õ¥¿¥Ì¡¼¥ó¥¢¥Ã¥³¤Î¤¤¤¤¤«¤²¤ó¤Ë1000²ó¡×¡ÊÅÚÍË¸áÁ°11»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¡£3Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿µð¿Í½ª¿ÈÌ¾ÍÀ´ÆÆÄ¤ÎÄ¹ÅèÌÐÍº¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤«¤é¡¢¥×¥íÌîµåÃæ·Ñ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£Ä¹Åè¤µ¤ó¤ÎÏÃÂê¤¬¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é´ó¤»¤é¤ì¤Æ¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤À¤Ã¤Æ¡¢¸ä³Ú¤Ã¤Æ¤¤¤¨¤ÐÌîµå¤À¤Ã¤¿¤â¤ó¤Í¡£¤¢¤È¥×¥í¥ì¥¹¤È¤«¤Í¡£ÁêËÐ¤ÎÃæ·Ñ¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤¡¡×¤ÈÏÃ¤¹¤È¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È³À²ÖÀµ¡Ê53¡Ë¤¬¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÁêËÐ¤ÎÃæ·Ñ¤â¤¢¤Ã¤Æ