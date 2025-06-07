[6.7 J3第15節](サンアル)※14:00開始主審:植松健太朗<出場メンバー>[松本山雅FC]先発GK 1 大内一生DF 16 宮部大己DF 19 杉田隼DF 44 野々村鷹人MF 10 菊井悠介MF 13 石山青空MF 24 小川大貴MF 40 樋口大輝MF 41 村越凱光MF 46 安永玲央FW 42 田中想来控えGK 35 神田渉馬DF 7 馬渡和彰DF 17 山本龍平DF 27 二ノ宮慈洋MF 23 滝裕太MF 30 國分龍司MF 34 稲福卓MF 36 松村厳FW 11 浅川隼人監督早川知伸[福島ユナイテッドFC]先発