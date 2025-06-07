6月6日放送のTBS系『THE TIME,』に、結成10周年となるSixTONESがVTR出演。“グループ最大のハプニング”というテーマに対し、ジェシーがお気に入りのエピソードを披露した。【関連】ジェシー、SixTONES結成当初から大事にしていることとは？「記憶に残るようなグループで…」VTRの中で、ジェシーは、「落ち込むというか、心の底から笑いたい時に、このハプニングを思い出す」「ジュニアの時に、『少年たち』と言う映画をやらせてい