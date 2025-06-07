SARUKANIが、結成5周年を記念したアニバーサリーライブ『SARUKANI 5th Anniversary Party #SRKN5』を7月12日にShibuya Spotify O-EASTにて開催。また、3人体制での新たなアーティスト写真も公開となった。 （関連：SARUKANI、ビートボックスの面白さを観客と共有ソロやタッグ、DJからフリースタイルまで詰め込んだ2nd JAPAN TOUR） 本公演は、SARUKANIにとって初めてのナイトパーティ