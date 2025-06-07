8人組グループ・timeleszが、きょう7日放送の日本テレビ系音楽番組『with MUSIC』（毎週土曜後10：00）に出演。新メンバーの橋本将生、猪俣周杜、篠塚大輝が女子高を訪れ、校内の放送室をジャックする。【写真】timelesz、NiziUら『with MUSIC』出演アーティストtimeleszは「Rock this Party」のハワイでのMV撮影について語る。同番組前回出演時の収録直後に現地へ直行していたという一同。寺西拓人、原嘉孝、猪俣が初ハワイ