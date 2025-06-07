6月7日の東海地方は朝から気温が上がり、岐阜と高山では真夏日となる予想です。東海地方は広く高気圧に覆われ、朝から気温が上がり、7日午前11時半までの最高気温は、名古屋で27.5度、愛知県の新城市で28.4度、岐阜県の下呂市萩原で29.1度、三重県桑名市で27.7度などとなっています。気象台によりますと日中の予想最高気温は、名古屋は29度、岐阜と高山は30度と真夏日となる見込みで、熱中症などに注意が必要です。