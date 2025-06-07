【モデルプレス＝2025/06/07】5月いっぱいで芸能界を引退した西内まりやが6月7日、自身のInstagramのストーリーズを更新。ファンに向け、メッセージを残した。【写真】西内まりや、NYで抜群スタイル際立つ◆西内まりや、SNSで本音西内は「沢山の温かいメッセージ読んでいます。本当にありがとうございます。改めて20年分の思いが沢山溢れました！」と感謝の思いを記載。一方で「叶えたいと皆さんと誓ったこと、ここ数年も沢山トラ