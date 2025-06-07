十島村の諏訪之瀬島で、7日明け方から噴火が発生し、連続噴火が5時間ほど継続しました。 諏訪之瀬島の御岳では7日午前5時前に噴火が発生し、噴煙が火口から1000メートルの高さまであがりました。その後、午前5時半ごろ再び噴火が発生し、連続噴火が午前10時半ごろまでおよそ5時間に渡って続きました。この連続噴火で噴煙は最大1300メートルまであがりました。 火山性地震は7日午後4時までに7回、地下のマグマの動き