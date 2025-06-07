東武東上線は７日午前１１時４０分頃から東武練馬駅で車両点検を実施した。この影響で、同線は池袋―成増駅間の上下線で運転を見合わせ、午後１時１０分頃からは見合わせ区間は上板橋―成増駅間に縮小。同２時４０分に再開した。当該列車については、乗務員から発煙の連絡があったといい、最終的には回送列車とした。原因を詳しく調べるという。