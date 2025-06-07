お笑いコンビ「さまぁ〜ず」の大竹一樹の妻でフリーアナウンサー・中村仁美が、7日までに自身のインスタグラムを更新。息子に作ったお弁当を披露した。【写真】中村仁美「おかずのレパートリーが増えな〜い！」、息子への“手作り弁当”の数々（12枚）料理投稿の数々が話題を呼んでいる中村。今回は「お弁当備忘録」と、8つの品数豊富かつ栄養満点なお弁当の写真を投稿。それぞれ「1.豚汁＆オニギリ弁当2.冷やしうどん弁当