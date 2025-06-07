EXILEが、デビュー24周年の記念日である9月27日に52枚目のシングルをリリースすることが決定した。 前作「PARADOX」から4年5ヶ月ぶりとなるニューシングルには、EXILE ATSUSHIが自ら作詞を務めた新曲「Get-go!」が収録される。 先日6月1日、神戸ワールド記念ホールで＜EXILE LIVE TOUR 2025 “WHAT IS EXILE”＞と題した2年3カ月ぶりの全国ツアー（4都市8公演）のファイナルを迎えたEXILE。約2年半前から活動を休止し、今年4月にソ