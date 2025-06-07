9月20日(土)、21日(日)に群馬県・日本トーターグリーンドーム前橋で開催されるG-FREAK FACTORY主宰ロックフェス＜山人音楽祭2025＞の、第3弾出演アーティスト5組と出演日割りが発表された。 今回発表されたのはENTH、上州弾語組合、DJダイノジ(大谷)、BANYAROZ、LOW IQ 01 & THE RHYTHM MAKERS PLUSの5組。（※五十音順）また、併せて各日程の出演者日割りも発表されている。 山人音楽祭は今年、記念すべき10年目の開催を迎え