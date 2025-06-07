インフォニア（東京都港区）が運営するユーザー参加型のランキングサイト「みんなのランキング」が、「ピザの種類」人気ランキングの結果を紹介しています。今回のランキングは、2025年6月6日時点で1012票をもとに作成されたものです。2位は「他のどのピザにもない味わい」3位は「クアトロ・フォルマッジ」でした。回答者からは「このピザは特に出来立ての温かいときにチーズが溶けている状態で食べるのが絶品」「チーズを4種