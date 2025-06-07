私（ハラダサナ、36歳）は夫（トシヤ、36歳）と息子（3歳）と一緒に賃貸マンションに暮らしています。近隣住民とはトラブルなく過ごしており、右隣に住むスギ夫妻（20代）とは会えば軽く立ち話をする仲です。数か月前、うちの左隣にアイカワさん（68歳、女性）が引っ越してきました。アイカワさんはマンション内の問題を見つけては、管理人さんに報告する日々。その様子を見ていると、アイカワさんの言動がいつかトラブルに発展す