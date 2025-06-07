MLB・ダイヤモンドバックスはエースのコービン・バーンズ投手が右肘靭帯再建手術（通称トミー・ジョン手術）を受け、今季の残りのシーズンは絶望となりました。バーンズ投手はブルワーズ時代の2021年にサイ・ヤング賞を獲得。オリオールズでプレーした昨季は32試合に先発し、194回1/3を投げて自己最多の15勝をマークしていました。前回登板は、日本時間2日のナショナルズ戦。バーンズ投手は無失点の好投を続けていたものの、5回途