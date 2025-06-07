◇プロ野球セ･パ交流戦巨人ー楽天（7日、東京ドーム）3日に亡くなった長嶋茂雄終身名誉監督。この日の日本テレビ野球中継では天覧試合でのサヨナラホームランや引退試合など長嶋さんの名場面映像を放送する予定にしています。地上波中継（関東ローカル、一部地域差し替え）の解説は高橋由伸さんに松井稼頭央さん。そして副音声に小笠原道大さんと豪華な顔ぶれとなっています。実は解説の3人は長嶋茂雄さんとアテネ五輪の予選を戦