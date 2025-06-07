今回は、2025年6月1日（日）から『グラッシェル札幌ステラプレイス店』にて販売されている夏限定パフェ『メロンエスティバル』をご紹介します。 6月1日から「メロンエスティバル」新登場！ 画像：株式会社ケイシイシイ 札幌市にある『グラッシェル札幌ステラプレイス店』は、『小樽洋菓子舗ルタオ』がプロデュースするアントルメグラッセ・グラスの専門店です。 6月1日（日）から登場した『メロンエスティバル』（1,98