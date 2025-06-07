その瞬間、絶叫した。声優の山田親之條が6月6日、「パーラーカチ盛りABEMA店」に出演。過酷なパチンコ勝負で、見事に大当たりを引き当てた。【映像】小栗旬からもらったジャージとスニーカー親之條は姉が山田優、義兄が小栗旬、兄が山田親太朗という芸能一家。番組では“山田家の最終兵器”と呼ばれており、過去の放送回では小栗からブレスレッドなどをもらったことも告げていた。一方で、平日は「（小栗家で）甥っ子の送り迎