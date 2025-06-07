山形県産サクランボが本格的な出荷時期を迎えるにあたり、東京の大田市場で7日早朝、吉村山形県知事らがトップセールスを行い、市場関係者に県産品を直接PRしました。吉村知事「やまがた紅王です。やまがた紅王よろしくお願いします」7日午前6時半ごろ、吉村知事とJA全農山形の安孫子常哉運営委員会副会長らが東京の大田市場を訪れ、市場関係者らを前に県産サクランボをPRしました。JA全農山形安孫子常哉運営委員会副会長「