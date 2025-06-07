ユーチューバーのはじめしゃちょーが7日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。「重大な報告」を行った。はじめしゃちょーはスーツにネクタイ姿で画面に登場。神妙な表情と声のトーンで「わたくし、はじめしゃちょーから、皆様に重大なご報告があります」と切り出し、「結婚ではないです。みなさんがご期待している結婚の発表ではないですが、私はじめしゃちょーから、これは必ず動画を通してみなさまにお伝えしなければいけない、