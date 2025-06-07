【漫画】本編を読む子どもの頃に読んだ童話。登場するプリンセスや森の中のお菓子の家など、メルヘンな世界観に憧れた時期は、きっと誰にでもあるはずだ。そんな幻想を痛快に裏切ってくるのが『しゃーなしやぞ』（西造/KADOKAWA）。童話をベースにアレンジされた、個性的すぎるキャラクターたちが登場する作品だ。想像を超えるような言動に、笑いがこぼれてしまうだろう。本作に登場するのは「シンデレラ」や「ヘンゼルとグレ