休日に野山や川縁で遊ぶのはもちろん、通勤や通学にも違和感なく乗れるなど、使い勝手の良さが大きな魅力のマウンテンバイク（MTB）。日々の新たなパートナーとしてMTBを購入の選択肢に入れる際は、性能だけでなく価格も考慮に入れて無理のないものを選びたいところです。オフロードバイクやMTB、アフターパーツを取り扱うDIRTFREAKが展開しているオリジナルブランド・CROSS SECTION（クロスセクション）の「TRIGGER（トリガー）」