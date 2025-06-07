Ratata Artsが開発し、 GSEがパブリッシング担当のリズムローグライクアクションゲーム『ラタタン』(RATATAN)は、2025年7月25日にSteamにてアーリーアクセス版をリリースします。 GSE『ラタタン』  ■対応機種：PC／PlayStation(R)4／PlayStation(R)5／Nintendo Switch(TM)／Xbox Series■発売日：2025年■価格：未定■ジャンル：リズムローグライクアクション■プレイ人数：1人(オフライ