韓国俳優のパク・ボゴムが5月28日、YouTubeチャンネル「ナレ食」に出演し、自身の理想のタイプを率直に明かした。同番組には、5月31日より放送がスタートしたドラマ「グッドボーイ」で主演を務めるパク・ボゴム、イ・サンイ、ホ・ソンテが出演した。 【写真】理想のタイプについて正直に語り合った 全員でデザートを食べている最中、パク・ボゴムはMCのパク・ナレに、「ナレさんを本当に愛してくれる、良