All About ニュース編集部が全国10〜60代の男女250人を対象に実施した、『機動戦士ガンダム』に関するアンケートから、今回は「上司になってほしい『機動戦士ガンダム』の女性キャラ」ランキングを紹介します！ 2位「マチルダ・アジャン」、1位は？（サムネイル画像出典：Amazon） All About

「ガンダム」の女性キャラランキング 2位はマチルダ・アジャン

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 上司になってほしい「機動戦士ガンダム」の女性キャラをアンケート
  • 1位は面倒見が良く優しい一面も持ち合わせているセイラ・マス
  • 2位はマチルダ・アジャン、3位はマチルダ・アジャンとなった
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