ワコールから誕生した下着屋さん｢une nana cool(ウンナナクール)｣では、世界で愛され続けている｢PEANUTS｣とのコラボ第3弾となるブラジャーなどを、2025年5月29日(木)より全国のウンナナクールショップおよびワコールウエブストア、ZOZOTOWN、Rakuten Fashion、Amazon、SHIROHATO、リバティハウス、ONWARD CROSSET、andSTにて販売いたしております。 PEANUTS×ウンナナクールの第3弾が登場