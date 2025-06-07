ＦＣ東京は７日、アルシャバブ（サウジアラビア）からＧＫキムスンギュ（金承奎）を完全移籍で獲得すると発表した。クラブによると、各種手続きが終了次第、正式契約を締結し選手登録を行う。柏に所属した２０２２年以来のＪリーグ復帰となる。背番号は８１。３４歳のキムは１６〜１９年に神戸、２０〜２２年に柏に在籍し、Ｊ１通算１７９試合出場を誇る。柏退団後はサウジアラビアでプレーしていた。韓国代表でも通算８２試