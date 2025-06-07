俳優の野村康太（21）が6日に更新されたテレ東系ドラマ24『ディアマイベイビー〜私があなたを支配するまで〜』（毎週金曜深0：12）の公式インスタグラムに登場。劇中作で親子を演じた子役・森優理斗（11）との2ショットを公開した。【写真】「パパがカッコ良すぎ」”息子”との2ショットを披露した21歳・野村康太原作は、『財閥復讐』に続き、テレ東×アミューズクリエイティブスタジオが共同製作した完全オリジナル漫画。芸