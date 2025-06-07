2025年6月14日放送の「ぶらり途中下車の旅」は南北線の旅。旅人は、石井正則。南北線南北線は目黒駅から赤羽岩淵駅を結ぶ路線。埼玉高速鉄道と相互運転を2001年から行っており、住宅地から都心を結ぶ便利な路線です。石井正則1973年生まれ。神奈川県出身。俳優として数多くの映画・舞台・テレビ番組で活躍する一方、自転車や写真、コーヒーなど多彩な趣味人です。コーヒー好きが高じて巡った喫茶店は2000店を超えるのだとか！身長1