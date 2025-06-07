「大人のカフェバー」をテーマに様々なカクテルやアルコールスイーツを展開する「yoL」がオープンします。 yoL  開店日： 6月1日(日) GRAND OPEN所在地： 〒150-0042東京都渋谷区宇田川町30-2 ケゼットハウス3Fアクセス： 各線「渋谷」駅徒歩5分営業時間： 12:00〜04:30(ラストオーダー04:00)定休日： 不定休席数： 26席 「大人のカフェバー」をテーマに様々なカクテルやアルコールスイーツを展