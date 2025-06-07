Image: Sony Interactive Entertainment PS5とPC向け。楽しみだけど、発売はまだ先。Switch 2の発売にゲーム業界が湧き立つ中、ソニーは、PlayStation初のワイヤレスアーケードコントローラー「Project Defiant（プロジェクト・ディファイアント）」を発表しました。アーケードコントローラーとして堅実な選択肢とも言えそうな本製品ですが、リリースはまだ先というのが玉にキズ。期待が高ま