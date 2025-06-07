ウクライナのゼレンスキー大統領（右）から賞を授与される神戸学院大の岡部芳彦教授（ウクライナ大統領府のホームページから、共同）【キーウ共同】ウクライナのゼレンスキー大統領は6日、同国の主権を支持し、人道支援に多大な貢献をした人に贈る「黄金の心」賞を、ウクライナ研究を専門とする神戸学院大の岡部芳彦教授らに授与した。大統領府が発表した。神戸学院大のキャンパスには昨年10月、ウクライナの名誉領事館が開設