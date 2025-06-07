神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、ｃを2025年6月28日(土)より再演します。 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」  神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モールでは、「ばいきんまんのダンス！ダンス!!ダンス!!!」を2025年6月28日(土)より再演。ばいきんまんがダンサーに変装してノリの良いダンス曲に合わせてハチャメチャなダンスショーを繰り