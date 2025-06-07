京都・伏見稲荷の玄関口、京阪「伏見稲荷駅」前に、多彩な食文化を詰め込んだ新スポット「伏見稲荷屋台村(ふしみいなりやたいむら)」が、2025年6月にグランドオープンしました。 伏見稲荷屋台村  【グランドオープン】日時：2025年6月吉日【施設概要】名称：伏見稲荷屋台村(ふしみいなりやたいむら)所在地：京阪本線「伏見稲荷駅」前営業：年中無休  京都・伏見稲荷の玄関口、京阪「伏見稲荷駅」前に