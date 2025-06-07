セガプライズより、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場！今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する、実写映画『リロ&スティッチ』＆ youマスコットを紹介します☆ セガプライズ ディズニー 実写映画『リロ&スティッチ』＆ youマスコット  登場時期：2025年6月6日より順次サイズ：全長約6×5×10cm種類：全4種（ディズニー スティッチ、リロ、プリークリー、ジャンバ