一般社団法人飛騨・高山観光コンベンション協会(岐阜県高山市)は、飛騨高山の自慢の地酒が呑み比べできる「第6回飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり」を2025年6月5日(木)〜6月30日(月)までの26日間開催中です。 第6回飛騨高山・酒蔵のん兵衛まつり 開催日時： 2025年6月5日(木)〜6月30日(月)開催場所： 岐阜県高山市上一之町、上二之町、上三之町の6つの酒蔵アクセス： JR高山本線高山駅から徒歩約15