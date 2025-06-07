セガプライズから、ディズニーのキャラクターグッズが続々登場。今回は2025年6月6日より順次、全国のゲームセンターなどに登場する『リロ&スティッチ』ストロー付きボトルを紹介します☆ セガプライズ ディズニー『リロ&スティッチ』ストロー付きボトル  登場時期：2025年6月6日より順次サイズ：全長約7×7×17cm種類：全3種類(ノーマル、ぷっくりクリア、ストリートアート)投入店舗：全国のゲームセン