◆米女子プロゴルフツアーショップライト・クラシック第１日（６日、米ニュージャージー州シービュー・ベイＣ＝６２６３ヤード、パー７１）岩井明愛（あきえ、ホンダ）が７バーディー、１ボギーの６アンダー６５をマークし、トップと２打差の３位スタートを切った。６６で回った古江彩佳（富士通）と馬場咲希（サントリー）が４位につけた。６７の西郷真央（島津製作所）と竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１２位で初日