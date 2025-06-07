【セントルイス（米ミズーリ州）＝帯津智昭】野球日本代表「侍ジャパン」でプレーした米大リーグ・カージナルスのラーズ・ヌートバーが６日（日本時間７日）、本拠地でのドジャースとの試合前に取材に応じ、２０２６年のワールド・ベースボール・クラシック（ＷＢＣ）について、「ぜひ参加したい。僕にとって、（世界一になった前回大会は）野球人生で一番楽しかった」と力を込めた。侍ジャパンの井端監督とはすでに面会してお