◆ボクシング◇全道高校大会（６日・札幌市北区体育館）男女１０階級の決勝が行われ、ウエルター級の南龍聖（札幌工３年）が中村将武（釧路北陽１年）に判定勝利で優勝し、３年連続での全国高校総体（７月２７日開幕、岡山）出場を決めた。昨年の全国総体３位のフライ級の神田翔大（札幌龍谷３年）は青塚虎右太（札幌工３年）を１回ＲＳＣで下し、３年連続の全国切符。バンタム級の桐越藍（札幌工３年）は安藤楓（旭川工３年）に