歌手のニール・ヤングがドナルド・トランプ大統領をアメリカでの自身のコンサートに招待した。ニールはトランプ大統領と確執を続けるブルース・スプリングスティーンへの支持を発表してもいる。 【写真】トランプ大統領と罵倒合戦中のブルース・スプリングスティーン 最近ブルースは英マンチェスターでのコンサート中に、トランプ政権について「腐敗していて無