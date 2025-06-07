カンデオホテルズ大阪ザ・タワーは、カフェ＆バー「THE C's SKY CAFE ＆ BAR」を5月27日にオープンした。同ホテルの17階に位置し、大人が日常使いできる4つ星ホテルのカフェ＆バーをコンセプトに、プレートに仕立てたモーニング、素材にこだわったサンドウィッチ、パスタ、カンデオ特製牛すじカレーを用意するランチやケーキセット、夜景とともにお酒とおつまみを堪能できるバーを時間帯に応じて営業する。料金はモーニング2,200