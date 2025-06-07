三井不動産レジデンシャルは5月31日、約100名の小学生の子どもたちを対象に「日本代表サッカークリニック」を、MIFA Football Park 豊洲にて開催した。日本代表サッカークリニック同イベントは、三井不動産がメジャーパートナー契約を締結し、街づくりパートナーとして支援している日本サッカー協会の協力のもと、サッカー日本代表選手の田碧選手、藤田譲瑠チマ選手、元サッカー日本代表 福西崇史さんを迎えて行った。イベント当
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