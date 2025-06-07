『ディフェンダー・アワード』とは？英国発祥のアドベンチャー・ブランド『ディフェンダー』は、地球の自然保護や人道支援活動のヒーローを称え支援するために、総額100万ポンド（約2億円）を投じ、世界規模のプロジェクトとして『ディフェンダー・アワード（DEFENDER AWARDS）』を創設した。【画像】世界の自然保護や人道支援活動に活躍しているディフェンダー全12枚これまで『ディフェンダー』は英国赤十字社との70年にわたる